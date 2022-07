"Ik ben optimistischer dat ik in Umag win als Tomislav (toernooidirecteur in Umag red.) me uitnodigt", zei Ivanisevic. Volgens de coach is zijn overwinning op het ATP-toernooi in Umag waarschijnlijker dan de deelname van Djokovic aan de US Open.

Ivanisevic ging in 2004 met pensioen en is sinds 2019 de coach van Djokovic. De Serviër is niet ingeënt tegen Covid-19 en kan de Verenigde Staten volgens de huidige Amerikaanse vaccinatievoorschriften niet binnenkomen. Eerder dit jaar werd hem vanwege dezelfde reden ook al deelname aan de Australian Open ontzegd.

Als speler won de vijftigjarige zijn eerste en enige Grand Slam-titel op Wimbledon in 2001. "Ik had nooit gedacht dat ik als coach meer Grand Slams zou winnen dan als speler. Maar zolang Novak speelt, twijfel ik er niet aan dat er meer Grand Slam-titels zullen volgen."

Goran Ivanisevic en Novak Djokovic vieren hun titel op Wimbledon vorig jaar. Foto: Imago

Emotioneel jaar

De Kroaat evalueert het lopende jaar met gemengde gevoelens: "Het was een zwaar en verdrietig jaar, het begon met een catastrofe in Australië. Daarnaast vind ik de beslissing van de ATP om geen punten toe te kennen op Wimbledon volkomen verkeerd en belachelijk."

Na de ontberingen van de Australia Open was de triomf in Wimbledon balsem voor de gehavende ziel van Djokovic. "Hij had het nodig. Toen hij het nodig had, liet hij zien dat hij misschien wel de beste speler op gras is. Dat is het moeilijkste om te doen", voegde Ivanisevic toe.

Ivanisevic en ook Djokovic kregen recent steun van John McEnroe, die vindt dat er een manier moet worden gevonden om Djokovic naar New York te krijgen. Uitsluiting van de Serviër zou hij ' belachelijk ' vinden.

