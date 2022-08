Nadal zou in Montreal zijn eerste wedstrijd tennissen sinds hij zonder te spelen opgaf tegen Nick Kyrgios in de halve finale. Het toernooi zou voor hem een voorbereiding zijn op de US Open die 29 augustus van start gaat.

Nadal legt in zijn tweets uit dat hij na zijn vakantie begonnen is met trainen en dat alles goed voelde. Twee dagen geleden kreeg hij tijdens het serveren een klein pijntje dat er vandaag nog steeds is.

Hij reist daardoor niet af naar Canada, maar blijft in Spanje trainen. “Ik heb geen andere keuze dan voorzichtig te zijn en aan mijn gezondheid te denken”, zegt de Spanjaard.

Eerder moest ook Novak Djokovic afhaken voor het toernooi in Montreal. De Serviër had zich aangemeld in de hoop dat de inreisregels van Canada versoepeld zouden worden. Nu dat niet is gebeurd heeft ook hij geen andere keuze om thuis te blijven.

