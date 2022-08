"Terugkomen in New York zal zeker weten goede herinneringen bij me oproepen. Spelen op de US Open heb ik altijd geweldig gevonden. Ik heb me altijd goed gevoeld en ik heb op de eerste paar jaar van mijn carrière na altijd goed gespeeld. En natuurlijk is het niet niets om zometeen als regerend kampioen op de baan te staan."

"Ik denk niet dat het moeilijk was om over deze titel heen te komen. Ik ben heel blij dat het me is gelukt. Het is een grote stap om zoiets te winnen, voor iedere speler. We kunnen het altijd hebben over wat er belangrijker is, de ATP-Finals, Davis Cup, Masters 1000-toernooien enzovoort, maar voor mij staan de Grand Slams boven al die toernooien."

"Het winnen van mijn eerste Slam bezorgde me alleen maar vrolijkheid, motivatie en zelfvertrouwen. Wetende dat ik zoiets kan winnen, en helemaal door Djokovic in de finale te verslaan , ga mij het gevoel van: oké, ik kan dit dus. Dat gevoel kan alleen maar helpen als ik het een volgende keer weer ga proberen."

Andere blikken

"Op de Tour wordt er anders naar me gekeken nu ik een Grand Slam heb gewonnen en nummer een van de wereld sta. Er staat nu target op me en dat is normaal. In feite zijn er twee scenario's, een positieve en een negatieve voor mij. Als ik een wedstrijd op de goede manier start en alles klikt, dan kan ik in het hoofd van mijn tegenstanders komen en ze laten denken": 'vandaag speelt hij geweldig, wat kan ik hier nog tegenover stellen?'

"Maar als ik niet goed start, en ik veel ballen mis, kunnen mijn tegenstanders denken: "Als ik alles geef kan ik de nummer een van de wereld verslaan, een winnaar van een Grand Slam. Zij willen voor die grote overwinning gaan. Niemand zal een half jaar later zeggen: "Ok, hij heeft die wedstrijd gewonnen, maar Medvedev was niet goed, of Nadal speelde die dag slecht.' "Nee, wat er overblijft is dat ze Medvedev, Nadal of Djokovic hebben verslagen."

Er wordt echt anders naar me gekeken nu ik een Grand Slam heb gewonnen en nummer 1 van de wereld ben

Leerproces

"In de laatste twaalf maanden is er veel gebeurd. De Australian Open, de nummer 1-positie, mijn blessure in het voorjaar, overwinningen en verliespartijen. Het leven van een tennisser bestaat niet zonder deze dingen, maar ik neem het in me op en gebruik het als ervaring."

"Als we echt de details ingaan, dan kunnen we zeker positieve en negatieve dingen vinden. De Australian Open was over het algemeen een geslaagd toernooi voor mij. Ik speelde erg goed, ik won een te gekke wedstrijd tegen Felix Auger Aliassime . Ik zou niet zeggen dat ik die had moeten verliezen, maar het scheelde niks en ik moest zelfs een matchpoint wegwerken."

De finale tegen Nadal kwam toen. Natuurlijk had ik het daarin beter willen doen en had ik 'm willen winnen, zeker omdat ik voor stond. Natuurlijk is het even slikken als je zo'n finale op die manier verliest. Daar gaan wel een paar weken overheen."

"Het is moeilijk om dat te verteren, maar als ik er nu op terug kijk, dan zeg ik tegen mezelf dat ik ervan moet leren en dat het deel van het leven is. Dit alles maakt me een beter mens. Ik heb er dingen van leren begrijpen, bijvoorbeeld dat dingen niet altijd lopen zoals je wil dat ze zouden lopen. Daarom probeer ik verschillend naar dingen en gebeurtenissen te kijken."

Verloren finales

"Er zijn absoluut wedstrijden die ik graag had willen winnen. Zo verloor ik na de US Open een aantal finales. Ik begon aan mezelf te twijfelen. 'Wat is hier aan de hand', dacht ik af en toe. Waarom haal ik in de finales niet het niveau van eerdere wedstrijden in het toernooi.? Gelukkig won ik recentelijk de finale in Los Cabos tegen Cameron Norrie, een goede speler die ook nog eens de regerend kampioen daar was."

"Ook in dit soort dingen gaat het allemaal om het proces en dat je er lering uit trekt. Of het nu een Grand Slam-zege is, een titel in Los Cabos of een verloren finale is, uiteindelijk ben ik blij dat ik dat soort momenten mag beleven."

Daniil Medvedev met de titel in Los Cabos. Foto: Getty Images

"Nu het einde van het seizoen nadert, hoop ik dat er nog een aantal mooie momenten aan gaan komen, te beginnen met de US Open. Zal het niet spelen van Wimbledon mij helpen op de US Open en het restant van dit seizoen?"

"Ik hoop het echt, maar zeker ervan zijn kun je nooit. Ik kon in ieder geval drie extra weken voorbereiden op de US Open en het laatste deel van het jaar, wat zelden voorkomt in het midden van het jaar."

"We hebben veel werk verricht met mijn team. Zowel fysiek als mentaal hoop ik 100 procent te zijn tot het einde van het seizoen."

