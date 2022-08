Het huidige record is met 22 Grand Slam-titels in handen van Rafael Nadal. De Spanjaard krijgt, in tegenstelling tot Djokovic, dit jaar waarschijnlijk wel de kans om op de US Open te spelen. Bovendien won Nadal in de afwezigheid van Djokovic eerder dit jaar de Australian Open.

“Niet veel mensen hadden verwacht dat Nadal in Australie zou winnen. Djokovic heeft de Australian Open eerder al negen keer gewonnen, dus hem werd daarmee wel de kans ontnomen om een aanval op het record te doen.”

25 titels niet onmogelijk

Volgens zevenvoudig Grand-Slam winnaar McEnroe is het niet onwaarschijnlijk dat Djokovic alsnog het record in handen krijgt. “Dat is niet onmogelijk. Hij kan zelfs 25 titels halen, maar het is wel moelijker geworden, vooral mentaal.”

“Hij is een jaar jonger dan Nadal, hij ziet er nog fit uit, maar het wordt heel lastig om goed te trainen als je niet weet waar en wanneer je mag spelen. Toen hij uitgesloten werd van de Australian Open heeft het hem drie, vier maanden gekost om alles weer op een rijtje te krijgen.”

Respect voor overtuigingen

McEnroe vindt het onbegrijpelijk dat Djokovic wederom wordt uitgesloten van een Grand Slam. “Het is een grote grap. Ik zou zelf het vaccin gewoon nemen en gaan spelen, maar hij gelooft ergens in en daar moet je respect voor hebben.”

“We zijn inmiddels 2,5 jaar in deze pandemie, het idee dat hij hier nog steeds niet naartoe kan reizen om te spelen is onbegrijpelijk voor mij”, besluit de Amerikaan.

