Door de uitschakeling van Daniil Medvedev door Nick Kyrgios in de vierde ronde wisten we al zeker dat er een nieuwe nummer één van de wereld gekroond zou worden aan het einde van het toernooi.

Na het vertrek van de verdedigend kampioen Medvedev, die zelf drie plaatsen keldert naar plek vier, waren Rafael Nadal, Carlos Alcaraz en Casper Ruud nog in de running voor de top-spot op de wereldranglijst.

En ondanks dat Nadal, net zoals de Rus, in de vierde ronde werd uitgeschakeld door Frances Tiafoe , was hij Medvedev op punten toen al voorbij. Echter, doordat Alcaraz en Ruud de finale haalden, viel die droom in duigen voor de 22-voudig Grand Slam-winnaar.

Door elkaar geschud

Door de zege van Alcaraz en de finaleplek Ruud is de top-10 lekker door elkaar geschud. Zoals gezegd stijgt het Spaanse wonderkind als jongste speler ooit naar de nummer 1-positie en neemt de Noor de tweede plek over van Alexander Zverev.

Over Zverev gesproken. De Duitser moest het toernooi laten schieten omdat hij nog niet volledig hersteld was van zijn enkelblessure die hij opliep op Roland Garros. Zverev verliest daardoor 720 punten die hij vorig jaar verzamelde door zijn halvefinaleplek en zakt naar plek vijf.

Nog een top 10-speler, die om totaal andere redenen niet meedeed, is Novak Djokovic. De Serviër, die niet welkom was in de VS vanwege zijn vaccinatiestatus, raakt maar liefst 1440 punten kwijt en zakt naar plek zeven, en komt daarmee nog net voor de Brit Cameron Norrie.

Plaats Speler Aantal punten 1 Carlos Alcaraz 6740 2 Casper Ruud 5850 3 Rafael Nadal 5810 4 Daniil Medvedev 5065 5 Alexander Zverev 5040 6 Stefanos Tsitsipas 4810 7 Novak Djokovic 3570 8 Cameron Norrie 3550 9 Andrey Rublev 3390 10 Hubert Hurkacz 3355

