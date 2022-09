US Open | Alcaraz plaatst zich voor kwartfinale na vier uur lange strijd met Cilic

Het is een klein wonder dat de partij tussen Alcaraz en Cilic ‘slechts’ vier uur duurde, want van de vijf sets eindigde er niet eentje in een tiebreak. Het had dus nog veel later kunnen worden. De negentienjarige Spaanse troonopvolger zit er vast niet mee, want hij behoort opnieuw tot de laatste acht.

Er was eerder op de dag sensatie met de uitschakeling van Rafael Nadal, die het niet kon bolwerken tegen Frances Tiafoe, maar met Alcaraz beschikt Spanje nog altijd over een grote troef. Alcaraz is, net als Casper Ruud, nog altijd in de running om na dit toernooi de nieuwe nummer één van de wereld te worden.

Om die status te bereiken, moet Alcaraz misschien wel wat beter spelen dan hij deed tijdens zijn partij in de vierde ronde. Alcaraz en Cilic (33) – de laatst overgebleven speler met een Grand Slam op zijn naam – haalden soms het beste in elkaar naar boven, maar het constant laten zien van een hoog niveau bleek toch een pittige uitdaging.

De Kroaat wist er in het Arthur Ashe Stadium een vijfde set uit te slepen, maar kon niet voorkomen dat zijn opponent daarin vroeg op voorsprong kwam. Die marge bleek beslissend. Na 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 mocht Alcaraz zich opnieuw kwartfinalist noemen.

Alcaraz stuit nu op Jannik Sinner, die op zijn beurt in vijf sets Ilya Ivashka versloeg. Sinner wist Alcaraz op Wimbledon recent nog de voet dwars te zetten en won ook tijdens de Kroatië Open, wat maar onderstreept dat er een prachtig affiche aanstaande is tijdens de kwartfinale.

