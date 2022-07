Wie was Arthur Ashe?

Ashe was de eerste zwarte tennisser die werd genomineerd voor het Amerikaanse Davis Cup-team. In 1968 won hij de US Open door in de finale te winnen van Tom Okker en met het Amerikaanse team won hij ook de Davis Cup. Twee jaar later won Ashe de Australian Open, zijn tweede Grand Slam-zege.

In 1975 behaalde hij vervolgens het grootste succes uit zijn carrière toen hij Jimmy Connors verrassend versloeg in de finale van Wimbledon. In 1980 stopte hij als tennisser. In latere jaren werkte hij als co-commentator voor onder meer ABC Sports en was hij ook een aantal jaren aanvoerder van het Amerikaanse Davis Cup-team. In 1985 werd hij opgenomen in de International Tennis Hall of Fame.

Aids

In 1988 kreeg hij aids omdat hij tijdens een hartoperatie een met hiv besmet bloedzakje had gekregen. Ashe stierf vijf jaar later aan de ziekte. Na zijn dood werd het stadion van de US Open naar hem vernoemd en werd er een standbeeld opgericht op Monument Avenue in zijn geboorteplaats Richmond.

Ashe werd in 1992 door Sports Illustrated Magazine uitgeroepen tot Atleet van het Jaar vanwege zijn humanitaire werk. Een jaar later ontving hij postuum de Presidential Medal of Freedom

Arthur Ashe met de Wimbledon-beker in 1975. Foto: Getty Images

Cijfers over het stadion

Het Arthur Ashe Stadium is sinds de opening in 1997 het grootste tennisstadion ter wereld en ligt in de New Yorkse wijk Queens. Het biedt plaats aan maar liefst 23.771 fans. De bouw van het stadion kost 254 miljoen dollar. In totaal omvat het 90 luxe suites, 22.547 individuele zitplaatsen en vijf restaurants.

Sinds 2016 heeft het Arthur Ashe Stadium een dak dat dicht kan bij regen. De bouw van dit dak kostte de Amerikaanse tennisbond rond de 150 miljoen dollar. Het dak kan in 5:42 minuten worden gesloten. Als je een kaartje hebt in het beruchte Vak Z zit je zo'n 36 meter boven de tennisbaan. Het stadion wordt door sommigen daardoor betiteld als 'het slechtste sportstadion in de wereld'.

Centre court

Doordat het Arthur Ashe Stadium bijna 24.000 mensen kan herbergen is het met afstand het grootste tennisstadion van de vier Grand Slams. Opvallend genoeg zitten het Court Phillipe Chatrier (Roland Garros), Centre Court (Wimbledon) en de Rod Laver Arena alle drie dicht bij elkaar qua capaciteit.

Tijdens de Wimbledon-finale kunnen 14.979 toeschouwers naar binnen, op Chatrier zagen dit jaar 14.840 tennisfans Rafael Nadal zijn veertiende titel veroveren en in de Rod Laver Arena in Melbourne kunnen slechts twintig mensen minder: 14.820.

