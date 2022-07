De gebeurtenissen rondom de Australian Open hebben hun sporen nagelaten bij Djokovic, die een flinke tik in het gezicht kreeg toen hij door de autoriteiten terug op het vliegtuig naar huis werd gezet. Ook in Australië werd als voorwaarde gesteld dat tennissers gevaccineerd moesten zijn.

“Ik ga niet naar Amerika als onduidelijk is of ik mag meedoen aan de US Open. Wat er in Australië is gebeurd, vind ik totaal niet fijn. Mensen denken nog steeds dat ik mezelf Australië probeerde binnen te wurmen zonder papieren, toestemming of uitzondering, maar dat is niet waar”, aldus Djokovic tegenover Reuters.

“Ik heb mijn gelijk gehaald tijdens een rechtszaak, want ik zou nooit een land proberen binnen te komen zonder toestemming om af te reizen. Los van dat alles… ik wil in 2023 heel graag weer meedoen aan de Australian Open. Ik hou van Australië en heb daar enkele van mijn grootste triomfen geboekt.”

Coronaprik

Maar eerst staat de US Open op het programma. Die begint eind augustus. Binnen nu en zes weken moet duidelijk worden of de Serviër kan meedoen om voor de tweede keer tijdens een Grand Slam noodgedwongen moet toekijken, als gevolg van het niet halen van een coronaprik.

“Waar en wanneer ik maar kan, wil ik tennissen. Dus ook in New York”, vervolgt Djokovic, van wie dan wel wordt verwacht dat hij de regels gehoorzaamt. De regels schrijven op dit moment voor dat iedere niet-Amerikaan die het land binnen wil gevaccineerd moet zijn.

Waar de goede hoop van Djokovic op deelname aan de US Open op is gebaseerd, blijft onduidelijk. Hij geeft wel aan iedere beslissing van de autoriteiten te accepteren. “Ik ben professioneel tennisser, geen politicus. Dus doe ik ook niet mee aan politieke spelletjes. Daar heb ik totaal geen interesse in.”

Eigen keuzes

“Mijn standpunt is duidelijk en ik ben een groot voorstander van vrijheid en het maken van eigen keuzes. Ik respecteer echter ook afwijkende meningen, van wie dan ook. Omgekeerd verwacht ik dat ook mijn beslissing minimaal wordt geaccepteerd.”

Djokovic besluit: “Als ik toestemming krijg om deel te nemen aan de US Open, ben ik van de partij. Als ik niet mag meedoen, blijf ik thuis. En dan vergaat de wereld heus niet.”

Los van de Amerikaanse kwestie staat ook deelname aan de Australian Open 2023 voor Djokovic op losse schroeven. Ook hier speelt wetgeving een rol. Na deportatie is een persoon in principe Down Under namelijk drie jaar lang niet welkom.

