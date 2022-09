"Dit was een van mijn slechtste starts ooit", zuchtte Nadal na de partij. "Anderhalf uur was het niks. Ik ging vanaf het begin voor de shots, maar het lukte gewoon niet."

De Spanjaard probeerde positief te blijven. "Dat is het beste wat je in zo'n geval kunt doen. Frustraties gaan je niet helpen. Je moet de situatie accepteren. Ik weet ook dat ik een moeilijke aanloop heb gehad. Dan kan dit gebeuren. Alleen ik hoop dat het mij niet te vaak overkomt."

Foutjes van Fognini

Volgens Nadal hielp ook Fognini hem terug in de partij. "De wedstrijd is lang. De kansen kunnen altijd nog keren. Fabio maakte wat foutjes waardoor ik de set toch kon pakken. Vanaf dat moment kwam ik steeds beter in mijn spel."

Nadal raakte zichzelf in de partij met zijn racket op zijn neus. "Dat was pijnlijk. Maar het is mij ook wel eens gebeurd met een golflcub. Het lijkt nu gelukkig goed te gaan."

Derde ronde

In de derde ronde treft Nadal Richard Gasquet. "We hebben een lange historie samen. Maar dat telt nu niet meer. Het is een mooie uitdaging en een kans om de vierde ronde te halen. Ik moet dan wel beter spelen dan vandaag."

