In de eerste twee sets lieten Alcaraz en Baez geweldig tennis zien. Het verdedigende spel van de oudere, maar minder ervaren Argentijn zette Alcaraz onder druk om risico’s te nemen. Pas op 6-5 wist de negentienjarige voor het eerst de service van Baez (ATP-37) te breken.

US Open | Baez brengt Alcaraz in de problemen met geweldige lob

Ad

In de tweede set kwam Alcaraz wel in de problemen hij verloor twee keer zijn service, maar won ook twee keer een game op de opslag van zijn tegenstander. Opnieuw sloeg hij in de laatste game van de set toe om op 2-0 voor te komen.

US Open Hoogtepunten Jiří Veselý - Dan Evans - US Open EEN UUR GELEDEN

US Open | Alcaraz en Baez vermaken publiek met geweldige rally

Op 1-0 in de derde set was het over en uit voor Baez. Aan het net kreeg hij last van een blessure aan zijn linkerbeen. Hij kon zich nauwelijks verplaatsen over de baan. Er zat voor hem niets anders op dan opgeven.

De als derde geplaatste Alcaraz kan dit toernooi de nummer één positie van Daniil Medvedev overnemen. Als hij het toernooi wint en Rafa Nadal de finale niet haalt, is hij de nieuwe leider.

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Alcaraz pakt punt met geweldige tweener - “Dit is werkelijk ongelooflijk” EEN UUR GELEDEN