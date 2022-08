Brouwer speelde in zijn carrière slechts een kwalificatietoernooi voor een Grand Slam. Vorig jaar op Wimbledon werd hij in eerste ronde uitgeschakeld. Jarenlang stond hij te laag op de wereldranglijst om aanspraak te maken op een plek in het kwalificatietoernooi.

Daar kwam verandering in toen hij dit jaar als qualifier de kwartfinale bereikte op het ATP-toernooi van Houston. Dat zijn doorbraak op het ATP-circuit en zijn eerste Grand Slam allebei in de Verenigde Staten plaatsvonden is geen toeval. Brouwer (ATP-196) is geboren in het land in de staat Texas.

Vier Nederlandse mannen

Met zijn kwalificatie voegt Brouwer zich bij Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven die rechtstreeks zijn toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ook Arantxa Rus doet mee aan het vrouwentoernooi.

De laatste keer dat er vier Nederlandse mannen aan de US Open meededen was in 2003. Toen deden Martin Verkerk, Raemon Sluiter, John van Lottum en Sjeng Schalken mee aan het toernooi. Laatstgenoemde bereikte dat jaar zelfs de kwartfinale.

