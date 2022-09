“Het was een ongelofelijke wedstrijd vandaag. Janik is een geweldig speler, iedereen heeft zijn niveau wel kunnen zien, hij is geweldig”, is Alcaraz na afloop lovend over zijn tegenstander.

De negentienjarige Alcaraz kon genieten van de sfeer in New York. “Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik durf best te stellen dat ik alle partijen op deze baan door jullie steun heb gewonnen. Steun op moeilijke momenten en eigenlijk de hele wedstrijd, ongelofelijk, heel erg bedankt.”

Matchpoint tegen

Alcaraz kende een aantal moeilijke momenten tijdens zijn kwartfinale. Zo liep hij in de vijfde set tegen een matchpoint aan. “Je moet altijd in jezelf blijven geloven.”

“Het is heel moeilijk om zo’n partij in het slot te gooien. Ik moest gewoon mijn hoofd koel houden en in de wedstrijd blijven.”

Halve finale

In de halve finale treft het Spaanse talent de in blakende vorm verkerende Frances Tiafoe. De Amerikaan versloeg eerder dit toernooi Rafael Nadal. “Iedereen kent het niveau van Tiafoe. Hij won van ‘Rafa’ en daarna van Rublev in drie sets. Het wordt een hele lastige wedstrijd.”

De halve finale staat in de nacht van vrijdag op zaterdag op de planning, maar eerst gaat Alcaraz goed uitrusten. “Het is mijn eerste halve finale op een Grand Slam, daar ga ik van genieten. Het is tijd om even wat rust te nemen, morgen heb ik tijd om aan de volgende partij te denken.”

WAAR KIJK JE?

