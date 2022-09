Het is sinds Roland Garros 2021 voor Berrettini vaste prik om minimaal de laatste acht te halen. De laatste twee Grand Slams ontbrak hij slechts in de kwartfinale omdat hij helemaal niet van de partij was wegens fysiek ongemak.

Fysiek ongemak was ook iets waardoor Davidovich Fokina werd geplaagd. De Spanjaard zakte halverwege de vijfde set – het was zijn tweede vijfsetter in New York – door zijn knie, waarna lopen op iedere bal er niet meer inzat.

Berrettini kon profiteren en zag in 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 de weg openen naar alweer een kwartfinale. In die kwartfinale speelt Berrettini tegen Casper Ruud, die niet lang na hem klaar was met de wispelturige Corentin Moutet.

