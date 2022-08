Niets of niemand kon haar dit voorjaar tegenhouden. De winning streak van Iga Swiatek duurde 37 wedstrijden, totdat Alizé Cornet op Wimbledon te sterk was voor de Poolse.

Sindsdien is de Poolse allesbehalve dominant en heeft ze geen toernooi meer gewonnen. McEnroe denkt echter niet dat Swiatek in een crisis verkeert. "Ik zou niet zeggen dat ze in een crisis zit, maar het moge duidelijk zijn dat gravel haar beste ondergrond is. Daarentegen denk ik dat ze meer en meer leert spelen op hardcourt, en dat ze daarom ook effectiever begint te worden."

Ad

"Ik ga mezelf niet vergelijken met haar, maar ik herinner me dat toen ik de nummer 1-positie behaalde, ik ook zag dat spelers mij anders gingen benaderen. Ineens staat er een groot target op je, iedereen doet nog beter zijn best en het voelt alsof iedereen anders tegen je doet. Dat is iets waar je aan moet wennen, en in het begin deed ze dat geweldig."

US Open US Open | Loopt Djokovic record mis? "Het is een grap dat hij hier niet mag spelen" - John McEnroe 2 UUR GELEDEN

Roland Garros | Bekijk in samenvatting hoe Swiatek korte metten maakt met Gauff

Lichte ballen

Een week geleden klaagde Swiatek over het feit dat mannen en vrouwen andere ballen gebruiken in de aanloop naar de US Open en op Flushing Meadows zelf. McEnroe denkt dat dit slechts zenuwen zijn. "Misschien wil ze gewoon even wat stoom afblazen. Er zit wellicht een kern van waarheid in en zijn de ballen wat lichter en vindt ze dat vervelend."

"Wat het ook is, ze zal het moeten accepteren want ze is nog steeds één van de favorieten voor de titel, of misschien wel de grootste favoriet. Ondanks dat ze het niet heel goed gedaan heeft in de voorbereiding, start ze zometeen als de eerste geplaatste aan het toernooi. Iedereen zal van haar verwachten dat ze het goed gaat doen."

"Ze is een geweldige atlete en daarom geloof ik dat het haar gaat lukken om ook te pieken op andere ondergronden. Ze gaat zeker nog meer Grand Slams winnen, en zeker niet alleen op gravel. Daar ben ik van overtuigd", aldus de Amerikaan.

Wimbledon | Cornet maakt na 37 partijen einde aan winnende reeks Swiatek

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open Tennis | "Spelers kijken nu anders naar me" - Medvedev openhartig in Players' Voice 4 UUR GELEDEN