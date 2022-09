Nadal stopte direct de rally en liep naar zijn stoel, waar hij met een bebloede neus op de grond ging liggen in afwachting van bezorging. Fognini was in eerste instantie verbaasd, net als iedereen, maar begreep van de Spanjaard al snel dat van aanstellerij geen sprake was.

Een korte behandeling later – en met een dikke neus – kon Nadal de partij vervolgen. Al te veel erg hield de recordhouder van gewonnen Grand Slams, 22 stuks, niet aan het curieuze moment over en achteraf kon hij er zelfs om lachen.

Nadal versloeg Fognini na een zeer slechte start in vier sets en plaatste zich zodoende in 2-6 6-4 6-2 6-1 voor de derde ronde, waarin hij tegenover Richard Gasquet komt te staan. Al dan niet met een pleister op zijn neus.

