Het is niet de eerste keer dat JiDion de aandacht naar zich toe trekt bij een groot sportevenement. Zo werd de YouTuber eerder dit jaar op Wimbledon uit het stadion gezet tijdens de kwartfinale tussen Novak Djokovic en Jannik Sinner.

De Amerikaan testte met onder andere een toeter uit hoe ver hij kon gaan. Het leverde hem een levenslang stadionverbod op in Londen.

Grote cijfers

JiDion is enorm populair op sociale media. De durfal heeft 1,9 miljoen volgers op Instagram, 4,2 miljoen volgers op TikTok en 5,8 miljoen abonnees op zijn YouTube-kanaal. Het is nu de vraag op welk groot sportevenement de Amerikaan de volgende keer toeslaat.

Kyrgios verliest

Het is de vraag of de actie van de Youtuber de tennissers heeft afgeleid. Voor Nick Kyrgios hielp de afleiding in ieder geval niet. Hij verloor in vijf sets van Khachanov en na afloop moesten vooral zijn rackets dat bekopen.

