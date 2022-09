De Groot en van Koot waren op zowel de Australian Open en Roland Garros de beste. Dit jaar op Wimbledon was Yui Kamiji, de tegenstander van vandaag te sterk. Toen speelde ze met de Amerikaanse Dana Mathewson. Vandaag kwam ze met de Zuid-Afrikaanse Montjane de baan op.

Nadat het Nederlandse duo de eerste set redelijk eenvoudig had gewonnen, leek het een snelle wedstrijd te worden. Een game van meer dan twintig minuten zorgde ervoor dat de wedstrijd langer duurde. Negen keer was de stand 40 gelijk in deze game.

Na deze lange game duwden de Nederlandses door. Ze lieten geen game meer over voor het Japans/Zuid-Afrikaanse duo en wonnen in twee sets: 6-2 6-2.

Enkelspel

Diede ‘The Great’ de Groot komt morgen nog in actie in het enkelspel. De speelster die het vorig jaar voor elkaar kreeg om een Golden Slam te volbrengen, speelt morgen tegen Yui Kamiji, die ze vandaag ook tegenkwam.

