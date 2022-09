"Door antwoord te geven op deze vraag, riskeer ik van alle kanten aangevallen te worden", sprak Berrettini. "Maar er zijn regels. En het zou raar zijn als die voor iemand niet gelden, omdat hij beroemd is. De regels gelden dus ook voor Novak Djokovic."

"Maar het is natuurlijk jammer dat hij niet speelt. En dat geldt voor mij net als voor iedereen. Het was een beter toernooi geweest wanneer hij er wel was geweest."

McEnroe

Berrettini heeft daarmee een totaal andere mening dan John McEnroe . De Eurosport-expert gaf eerder aan niets te begrijpen van de beslissing. "Het is een grote grap. Ik zou zelf het vaccin gewoon nemen en gaan spelen, maar hij gelooft ergens in en daar moet je respect voor hebben."

"We zijn inmiddels 2,5 jaar in deze pandemie, het idee dat hij hier nog steeds niet naartoe kan reizen om te spelen is onbegrijpelijk voor mij."

Bij de start van het toernooi sprak de voormalig speler ongeveer dezelfde woorden. "Hij speelde hier vorig jaar ook ongevaccineerd. Leg mij dan eens uit waarom hij hier nu niet ongevaccineerd mag spelen?"

US Open | “Djokovic was vorig jaar toch ook niet gevaccineerd?” - McEnroe blijft vol onbegrip

