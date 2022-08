In een exclusief interview met Eurosport spreekt de Zweed, die zelf zeven Grand Slam-titels heeft gewonnen in zijn carrière, een duidelijk oordeel uit: "Ik denk dat het GOAT-debat dood is."

En dat heeft een specifieke reden: de situatie van Novak Djokovic. "Vanwege zijn problemen en de huidige situatie in de wereld, ga ik er niet aan wie de beste speler aller tijden is."

Djokovic zal niet deelnemen aan de US Open dit jaar. De Serviër is nog steeds niet ingeënt tegen het coronavirus en mag de VS onder de huidige regelgeving niet in.

"Discussie is vermoord"

Als het aan Wilander ligt, mogen Nadal (22 Grand Slam-titels), Djokovic (21) en Federer (20) niet apart worden beschouwd in de discussie over de GOAT, de beste tennisser aller tijden.

"We zullen zeker niet over 20 jaar terugkijken en zeggen dat Djokovic of Nadal de beste was. Over twintig jaar gaan we zeggen: 'Kun je je voorstellen dat tussen 2003 en 2025 de drie beste spelers aller tijden tegelijkertijd speelden? Dat ze in totaal 65-70 Grand Slam-titels hebben gewonnen?"

Wilander vervolgt: "Natuurlijk kun je zeggen dat Roger de beste is vanwege zijn speelstijl en zijn consistentie op de verschillende ondergronden. Je kunt zeggen dat Rafa de beste is omdat hij de meeste majors heeft gewonnen. Of Novak omdat hij de beste record tegen heeft de andere twee. Je kunt het niet alleen van de statistieken laten afhangen."

Rod Laver is nu ook deel van de discussie omdat hij niet als professional mocht spelen. Ik denk dat deze hele vaccinatiesoap de discussie vermoordt. En dat is misschien maar goed ook, want eigenlijk is de hele discussie een zinloze. Ik zal nooit tegen iemand vertellen dat Novak, Roger of Rafa de beste aller tijden was. Dat weet ik zeker," aldus de Zweed.

