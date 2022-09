Van het verschil op de wereldranglijst tussen beide spelers was aan het begin van de wedstrijd niets te zien. Gijs Brouwer, 181e, stond net als in zijn eerste ronde tegen Adrian Mannarino onbevangen en vol bravoure te tennissen.

Met zijn volleys aan het net en zijn linkshandige forehand maakte hij het de Italiaan lastig. In de tiebreak was hij dominant en won zo de eerste set.

Sterkere Musetti

Na de verloren eerste set begon de Italiaan beter te spelen. De 20-jarige Musetti probeerde de punten korter te laten duren en maakte minder fouten. Een break in de eerste servicegame van Brouwer zorgde ervoor dat hij de hele set tegen een achterstand aankeek. Die kon hij niet meer wegwerken.

De trend van de tweede set, zette zich in de derde en vierde sets door. Brouwer kreeg steeds minder grip op de website. Kansen kreeg hij wel: in de derde set kreeg hij in een game vier kansen op een break, maar verzilverde er geen. Twee games later sloeg de Italiaan wel toe op de opslag van de Nederlander.

In de vierde set leek het verzet van Brouwer gebroken. Voor de tweede keer in zijn leven speelde hij een wedstrijd die langer duurde dan drie sets. Het was te zien dat de jongere, maar meer ervaren Italiaan daar beter mee om kon gaan. Twee breaks waren hem te veel.

Opgeheven hoofd

Brouwer kan het toernooi met opgeheven hoofd verlaten. De Nederlander stijgt door zijn prestaties op de wereldranglijst bijna dertig plekken naar een plek rond plek 150.

