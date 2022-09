In 2008 won Roger Federer de US Open en daarmee wist hij zijn titel van 2007 te prolongeren. De Zwitser was in totaal vijf keer de sterkste op Flushing Meadows.

Echter, sinds de titelprolongatie van de Zwitserse meester in 2008 is het geen enkele speler gelukt om de titel twee keer achter elkaar te winnen. Juan Martín del Potro, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Marin Cilic, Stan Wawrinka, Dominic Thiem en Daniil Medvedev schreven de titel in New York na 2008 op hun naam, maar geen van hen slaagden erin om de titel te prolongeren.

Bij de andere drie Grand Slam-toernooien is de situatie juist precies andersom. Op het gravel van Roland Garros domineert Rafael Nadal al sinds hij zijn debuut maakte in 2004, de Australian Open is al jaren het territorium van Novak Djokovic en op Wimbledon heerst de 'Big 4' sinds 2003.

Mischa Zverev denkt wel te weten waarom het niemand lukt om te domineren op de US Open. "Het komt door de late planning in de seizoenskalender. Het is meestal zo dat de professionals die in de eerste zes of zeven maanden schitteren, zwakker worden in de tweede helft van het jaar."

Zverev heeft hier zeker een punt, want vorig jaar was Novak Djokovic zowel op de Australian Open als op Roland Garros en Wimbledon de sterkste, en ging hij na zijn zege in Londen zelfs op voor een Golden Slam.

Toen kwam de klad er echter in bij de Serviër. Na de eerste set in de halve finale van de Olympische Spelen tegen Alexander Zverev was de tank volledig leeg bij de 21-voudig Grand Slam-winnaar, en ondanks dat hij de finale haalde in New York was hij in de finale tegen Daniil Medvedev totaal niet zichzelf.

"In 2021, nadat Djokovic drie Grand Slam-titels had gewonnen en weer nummer één van de wereld was, had hij niet langer de kracht om de US Open te winnen."

"Een paar spelers zijn misschien al een beetje opgebrand. Dan zijn er blessures of, zoals in het geval van Nadal, leeftijd", zegt tennisicoon John McEnroe, die het eens is met de stelling van Zverev.

Ook nieuwe winnaar bij de vrouwen

Bij de vrouwen was het Serena Williams die het laatst de titel wist te verdedigen. Dat was in 2014. Sindsdien hebben Flavia Pennetta, Angelique Kerber, Sloane Stephens, Naomi Osaka, Bianca Andreescu en Emma Raducanu 2021 het toernooi weten te winnen.

Aangezien de jonge Britse dit jaar in de eerste ronde werd uitgeschakeld, gaat de reeks ook door bij de vrouwen.In de finale gaat favoriet Iga Swiatek op voor haar derde Grand Slam-titel. De tegenstandster van de Poolse is Ons Jabeur.

Bij de mannen gaat er zondagnacht een nieuwe Grand Slam-winnaar gekroond worden, want Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Casper Ruud en Karen Khachanov hebben nog nooit een Slam op hun naam weten te schrijven.

