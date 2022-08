"Maar tegenwoordig zijn we fysiek zo goed voorbereid dat dit niet meer nodig is. Ik snap echt niet waarom ze nog anders zijn", gaf De US Open is de enige Grand Slam die afwijkende lichtere ballen heeft voor de vrouwelijke speelsters. Vermoedelijk waren klachten van vrouwen in de jaren tachtig de aanleiding van de verandering. De zwaardere ballen zouden op hardcourt voor armblessures zorgen."Maar tegenwoordig zijn we fysiek zo goed voorbereid dat dit niet meer nodig is. Ik snap echt niet waarom ze nog anders zijn", gaf Swiatek vorige week al aan. "Uiteindelijk kun je niet eens serveren aan 170 kilometer per uur, want die ballen gaan als een gek vliegen. Ik vind ze behoorlijk slecht."

Roland Garros | "De eerste is gaaf, de tweede is een bevestiging" - Swiatek over Grand Slam-titels

Schepje bovenop

Badosa doet daar op Instagram nog een schepje bovenop. Ze postte een foto van een blik met wedstrijdballen voor vrouwen tijdens de US Open naast een van de mannen. Duidelijk is op het etiket te lezen dat de ballen voor vrouwen ideaal zijn voor indoor, terwijl de ballen voor mannen geschikt zijn voor snel spel op hardcourt.

"Wij spelen als vrouwen dus op een snelle baan met ballen die onmogelijk te controleren zijn. Dat is voor ons niet leuk, maar ook niet voor het publiek dat het liefste naar spektakel kijkt. Je krijgt hierdoor veel onnodige fouten."

Negatief effect

De Washington Post sprak met diverse experts over het verschil in ballen. Ook zij geven aan graag verandering te willen zien. "Ik begrijp dat speelsters dezelfde ballen willen als tijdens andere toernooien. Zelfs een klein verschil kan al een negatief effect hebben op hun spel", zegt sportsocioloog Laura Hills.

"Het kan ook demoraliserend werken, omdat je hiermee de suggestie wekt dat mannensport beter is. Vrouwen in de sport moeten voortdurend strijden om gelijkwaardig te worden behandeld. Dus elke dubbele standaard is een barrière die moet worden aangepakt."

Bekend met de klachten

De klachten zijn inmiddels ook terecht gekomen bij de WTA, geeft een woordvoerder aan het Amerikaanse medium aan. "De vrouwen spelen met deze ballen, omdat het de kans op arm-, schouder-, elleboog- en polsblessures beperkt."

"Wij zijn echter bekend met de klachten en blijven dit volgen. We gaan het bespreken met de speelsters en ons sportwetenschappelijk team."

Waar kijk je?

