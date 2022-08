De Canadese Andreescu trof maandagavond op de eerste ronde van de US Open de Franse Harmony Tan. Op de de winderige baan ving het jurkje veel wind en besloot ze dat het voor haar niet mogelijk was om de wedstrijd in de zwarte jurk te beginnen.

Toiletbreak

Ze overlegde met de umpire of een kledingwissel ook zou tellen als een zogenaamde ‘toiletbreak’. Spelers mogen namelijk maar een keer per wedstrijd een pauze nemen om het toilet te bezoeken. Een speler heeft daarvoor drie minuten. Ook mag een speelster een keer de baan af gaan om zijn of haar kleding te verwisselen. Dit mag maximaal twee minuten wisselen.

Om te voorkomen dat haar vroege kledingwissel ervoor zou zorgen dat ze later in de partij niet opnieuw zou mogen legde ze uit waarom ze de baan af moest. “Kan dit alstublieft niet tellen als een kledingwissel”, vroeg ze aan de stoelumpire. “Dit is niet mijn schuld, maar de schuld van Nike. Deze jurk is echt slecht.”

Uiteindelijk won ze de wedstrijd in drie sets: 6-0 3-6 6-1

Andreescu verontschuldigt zich

Na de wedstrijd werd haar op de persconferentie gevraagd naar haar uitspraken. Als een volleerd politicus wist ze het moment recht te praten. “Ik had absoluut andere woorden kunnen gebruiken. Ik verontschuldig me voor iedereen die ik heb beledigd met mijn woorden. Ik houd van Nike en ik hoop dat ik mijn hele leven met hen mag spelen.”

“Ik had er een beetje last van tijdens mijn forehands”, legde de kampioene van 2019 uit. “het jurkje kwam iets omhoog, maar de wind zal ook niet geholpen hebben.”

