Het geweldige avontuur van Van de Zandschulp vorig jaar was de grote doorbraak in het mondiale mannentennis voor de Nederlander. Nog nooit was Van de Zandschulp zo ver gekomen in een Grand Slam-toernooi.

De opmars van de Nederlander werd uiteindelijk gestopt door Daniil Medvedev , de latere toernooiwinnaar. Van de Zandschulp bleek achteraf wel de enige speler die een set had weten af te snoepen van de Rus, die in de finale te sterk was voor Novak Djokovic en daarmee zijn eerste Grand Slam-titel veroverde.

De kwartfinale die hij in New York bereikte leverde de geboren Veenendaler niet alleen 425.000 dollar op, zijn grootste cheque ooit. Dankzij zijn prestaties in de Verenigde Staten maakte Van de Zandschulp een geweldige sprong op de wereldranglijst. De Nederlander klom van plek 117 naar plek 62, een sprong van 55 plekken.

De kwartfinaleplek in New York was de katalysator voor de carrière van Van de Zandschulp. Door zijn sprong op de wereldranglijst was de Nederlander verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van alle Grand Slams, wat ook de nodige punten oplevert.

In de maanden die volgden bleef Van de Zandschulp door een aantal goede resulaten op Grand Slams ( derde ronde Australian Open en Roland Garros) gestaag stijgen, en de 24e plek medio juli van dit jaar is vooralsnog de hoogste klassering van de Nederlander.

Inmiddels bezet Van de Zandschulp de 25e plek op de wereldranglijst, een plek die zeer gunstig is voor een aantal redenen. Zo is Botic bij elk Grand Slam waarin hij start in de top-32 geplaatst, en ontloopt hij in de eerste paar rondes andere geplaatste spelers. Ongeplaatste spelers hebben de kans kanonnen als Djokovic, Zverev of Nadal te treffen.

Daarnaast is Van de Zandschulp automatisch geplaatst voor de hoofdtoernooien van Masters-toernooien zoals die van Indian Wells, Monte Carlo en Toronto. Op die toernooien starten levert ook weer de nodige punten op.

Verdedigen begint

Met de US Open op komst gaat het echte werk voor Van de Zandschulp, het verdedigen van zijn verdiende punten van vorig jaar, echt beginnen. Met zijn kwartfinale sleepte de Nederlander 385 ATP-punten binnen.

Mocht de Nederlander in de eerste ronde verliezen, dan verliest hij maar liefst 375 punten, ruim een kwart van zijn totaalaantal op dit moment. Van de Zandschulp zou daarmee een flinke duikeling maken op de wereldranglijst en waarschijnlijk terecht komen rond plek 50.

Het is dus zaak dat van de Zandschulp in ieder geval een paar rondjes wint in New York, om een te groot verval op de wereldranglijst te voorkomen.

De Veenendaler steekt ruim twee weken voor het begin van de US Open niet in beste vorm. Op de Masters-toernooien van Washington en Montreal vloog Van de Zandschulp er in de tweede ronde uit. Met de toernooien in Cincinnati en Winston-Salem voor de boeg zal Nederlands beste tennisser uit een ander vaatje moeten tappen, en zal hij vorm moeten vinden om op Flushing Meadows te pieken.

