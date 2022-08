Vorig jaar won Raducanu vanuit het niets als qualifier de US Open. Sindsdien heeft ze alle aandacht op haar gericht. De talentvolle Britse heeft daar veel problemen mee. Tijdens de Grand Slams die volgden, kwam ze steeds niet verder dan de tweede ronde.

Het was daarom afwachten hoe Raducanu het zou doen op het toernooi dat ze vorig jaar won. Het antwoord kwam dinsdag al in de eerste ronde. Cornet stuurde haar na twee sets naar huis.

Tegenstander

"Ik vind dat ze wel okay speelde. Ze begon ook goed aan de tweede set. Op dat moment dacht ik dat ze de partij in haar voordeel zou omdraaien. Maar het pakte anders uit", blikte Wilander terug.

"Cornet als tegenstander was op dit punt van haar carrière geen fijne loting. Ze is slim en ervaren. Ze maakt geen fouten en is een gigantische killer. Ze is ook niet bang voor de grotere spelers. Is het verlies van Emma een verrassing? Niet echt, om eerlijk te zijn."

Geen zorgen

Wilander maakt zich geen zorgen over de talentvolle Britse. Sterker nog, hij denkt dat het wel eens goed voor haar kan uitpakken. "Ik zie niet veel verschil in het spel van Emma vergeleken met vorig jaar. Behalve dat ze toen zelfverzekerd was en anderen bang waren om tegen haar te spelen."

"Het is goed voor haar om weer vanaf nul te beginnen. Ze verliest nu bijna al haar rankingpunten en kan op een normale manier omhoog klimmen in de plaats van vanuit het niets aan de top te staan. Het verdedigen van haar titel is over. Ze kan zich volledig focussen op haar spel. Ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat ze bij haar coach Dmitry Tursonov blijft."

Speltype

Volgens Wilander moet Raducanu gaan ontdekken wat voor soort speler ze is. "Ze is overal goed in, maar blinkt nergens in uit. Daar moet ze naar op zoek. Net als een speltype vinden waarin ze zich gelukkig voelt. Wanneer ze dat allemaal op een rijtje heeft, kan ze zich daarop focussen. Ze heeft dan een manier om te spelen tot het einde van haar carrière."

De Eurosport-expert denkt alvast mee. "Het is duidelijk dat de manier waarop ze vorig jaar de US Open won haar het beste past. Maar de speelster die zo vrijuit kon spelen, zien we waarschijnlijk niet meer terug. Ik denk wel dat ze agressiever kan spelen. Dan krijgt ze waarschijnlijk ook haar zelfvertrouwen weer terug."

Ontwikkelen

Wilander kijkt ernaar uit om te zien hoe Raducanu zich nu gaat ontwikkelen. "Ze is het grootste dat de Britse sport de afgelopen tijd is overkomen. Het is heel moeilijk om daar op de juiste manier mee om te gaan."

"Ik vind haar een prachtige speelster met een geweldige instelling. Het is nu 'back to reality'. En dat lijkt me voor haar een hele goede stap."

