Een volledig vaccinatiebewijs is vereist om de VS binnen te komen. Djokovic is zoals bekend niet gevaccineerd. Om die reden moest hij begin dit jaar Australië verlaten en kon hij dus zijn titel op de Australian Open niet verdedigen.

Inmiddels hebben meer dan 43.000 mensen een petitie ondertekend waarin ze de autoriteiten vragen om de 21-voudig Grand Slam-winnaar deel te laten nemen aan New York.

"Ik wilde even de tijd nemen om jullie allemaal te vertellen hoe dankbaar ik ben om tegenwoordig zoveel steun en liefde van over de hele wereld te ontvangen", schreef Djokovic op Twitter. "Het is een speciaal gevoel dat mensen op zo'n manier verbinding maken met mijn tenniscarrière. Het is een grote eer dat zoveel mensen mijn carrière steunen en me over de hele wereld terug willen zien op de tennisbaan."

Volgens berichten van verschillende Amerikaanse media leidt een Servische burger genaamd Nebojsa Jovanovic een campagne om te proberen Djokovic Amerika in te krijgen zodat hij de US Open kan spelen. Jovanovic is eigenaar van een bedrijf dat tennis onder Serviërs in het buitenland promoot.

Jovanovic schrijft. "De US Open is het grootste tennistoernooi ter wereld en het zou niet zijn wat het is zonder Novak Djokovic. Rekening houdend met de economische situatie en de crisis op alle niveaus zou de VS Djokovic toe moeten staan om deel te nemen."

"Hij heeft het toernooi drie keer gewonnen en de Servische tennisser vormt geen bedreiging voor de veiligheid. Hij is één van de gezondste mensen ter wereld vanwege zijn gedisciplineerde leven en bovendien dient hij als rolmodel voor miljoenen mensen over de hele wereld."

"De VS hebben er belang bij dat de beste speler ter wereld meedoet op het grootste tennistoernooi in het land, vooral ook omdat hij recent zijn zevende Wimbledon-titel heeft gewonnen."

