Na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon is het met de US Open tijd voor de laatste Slam van het jaar. De major in New York wordt gespeeld tussen 29 augustus en 11 september, als de finale bij de mannen op het programma staat.

Het goede nieuws voor Van Rijthoven… hij is van de partij! De US Open wordt zijn tweede Grand Slam. Het slechte nieuws is dat zijn voorbereiding verre van vlekkeloos verliep, maar het belangrijkste is dat de Nederlander opnieuw direct toegang heeft tot het hoofdtoernooi.

Van Rijthoven kreeg in Wimbledon nog van de organisatie een wildcard en scoorde weliswaar geen ATP-punten, maar desondanks steeg hij naar een plekje rond de tophonderd van de ATP-ranglijst op het moment dat de inschrijflijst voor de US Open werd opgemaakt.

Dit betekent dat Van Rijthoven, momenteel iets teruggezakt als nummer 119 van de wereld, meegaat in de loting voor de eerste ronde. Van Rijthoven ontbrak vorig jaar in New York, waardoor hij geen punten heeft te verdedigen en wellicht opnieuw een sprongetje op de ATP-ranglijst kan maken.

Dan moet het allemaal wel een beetje meezitten. Van Rijthoven kampte tussen Wimbledon en de US Open met een rugblessure , waardoor hij moest opgeven in Indianapolis en diverse toernooien liet schieten. Als junior haalde Van Rijthoven op Flushing Meadows al eens de kwartfinale. Dat lijkt nu wel erg hoog gegrepen, nog los van het feit dat de loting zwaar kan uitpakken.

De kans dat Van Rijthoven opnieuw tegenover Djokovic komt te staan, lijkt echter minimaal. Als gevolg van het beleid van de Verenigde Staten om slechts tegen corona gevaccineerde personen te laten inreizen, moet de Serviër hoogstwaarschijnlijk verstek laten gaan. Er wordt voor Djokovic (vooralsnog) geen uitzondering gemaakt.

Diverse kopstukken, onder wie Daniil Medvedev en John McEnroe , hebben al laten weten dit ongelooflijk te vinden en hebben veel liever dat Djokovic wel van de partij is.

Behalve Van Rijthoven zijn ook Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus verzekerd van directe deelname aan de US Open, terwijl diverse andere Nederlanders hun geluk beproeven in de kwalificaties.

