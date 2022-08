"We hadden pech met de loting", zo klonk het uit de mond van Eurosport-analist Mischa Zverev nadat slechts één van de acht Duitse tennissers hun partij in de eerste ronde wist te winnen.

En op zich heeft de broer van de Alexander Zverev, op dit moment de nummer twee van de wereld, daar een punt. Zo moest Peter Gojowczyk (ATP-108) het opnemen tegen de Deense driftkikker Holger Rune, verloor Maximilian Marterer (ATP-156) van voormalig US Open-kampioen Marin Cilic en moest Oscar Otte (ATP-41) zijn meerdere erkennen in de Pool Hubert Hurkacz.

Ook Daniel Altmaier, die gezien wordt als een aanstormend talent, lukte het niet om een plaats in de tweede ronde af te dwingen. Ook hij had meer geluk kunnen hebben met de loting, want Altmaier stond in het Louis Armstrong Stadium tegenover het jonge Italiaanse supertalent Jannik Sinner.

Ondanks de zware loting voor Altmaier beed hij stevig van zich af en kon Sinner pas na vijf sets de overwinning vieren. Daarmee was het voor het eerst sinds 1984 dat geen enkele Duitse professional de tweede ronde op Flushing Meadows haalde.





Verval

Wie was dan de enige Duitse die naar de tweede ronde wist door te stoten? Jule Niemeier is het antwoord op die vraag. De huidige nummer 108 van de wereld, en dit jaar tevens kwartfinaliste op Wimbledon, won haar partij in de eerste ronde van voormalig Australian Open-winnaar Sofia Kenin.

Gisteren viel al het doek voor twee andere Duitsers. Laura Siegemund verloor in straight sets van Sorana Cirstea en veteraan Andrea Petkovic speelde haar laatste Grand Slam-wedstrijd van haar carrière. De 34-jarige verloor in drie sets van Olympisch kampioene Belinda Bencic.

Op maandag kon Tatjana Maria het ook al niet bolwerken in haar eersterondepartij tegen de Griekse Maria Sakkari, de Griekse nummer drie van de wereld.

Toch is er volgens Niemeier, die dus als enige Duitser overblijft in New York, geen reden tot paniek. "Het is geen schande dat iedereen nu heeft verloren. Je moet het niet groter maken dan het is. We hadden allemaal extreem moeilijke lotingen."

Kloof

Oscar Otte is niet heel hoopvol gestemd over de toekomst van het Duitse mannentennis. "Als Sascha (Zverev red.) niet speelt, kan het snel mis gaan voor het Duitse mannentennis."

De afhankelijkheid van de huidige Olympisch kampioen en nummer twee van de wereldranglijst is enorm. En datzelfde geldt voor de afwezigheid van Angelique Kerber bij de vrouwen. De drievoudig Grand Slam-winnares heeft een pauze ingelast om zich voor te bereiden op haar bevalling, maar haar opvolgster staat niet bepaald klaar om het over te nemen van de voormalig nummer één van de wereld.

Ok, de kwartfinaleplekken van Tatjana Maria en Jule Niemeier op Wimbledon gaven de Duitse tennisfans wellicht een sprankje hoop dat opvolging voor Kerber eraan zat te komen, maar Maria, de hoogstgeplaatste Duitse na Kerber (ATP-69), staat slechts op plek 85.

Niemeier gaat dankzij haar winst in de eerste ronde de top-100 binnen, maar duidelijk mag zijn dat de tijden waarin Steffi Graf het ene na het andere Grand Slam op haar naam wist te schrijven, vervlogen zijn.

