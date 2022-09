"Normaal gesproken zou ik morgen dubbelen met Jessica Pegula, maar we zijn uitgeschakeld, dus dat gaat er niet van komen," zegt Gauff grinnekend."

"Het is een raar toernooi geweest voor mij. Om eerlijk te zijn train ik gewoon elke dag een paar uur waarna ik de hele dag scrollend op TikTok zit."

"Ik had een maximale schermtijd voor mezelf ingesteld maar ik heb het wachtwoord steeds ingevoerd om er toch op te kunnen. Ik heb me er niet echt aan gehouden", aldus een lachende Gauff.

De Amerikaanse won gisteravond laat met 7-5 7-5 van Zhang Shuai, in een kwalitatief hoogstaande partij die misschien wel ene derde set had verdiend.

Vooral dankzij een aantal geweldige backhands langs de lijn wist Gauff enkele belangrijke punten te maken. Ook kon ze beter spel spelen op de momenten waarop dat werd gevraagd, zoals toen ze op achterstand kwam in set twee.

Al met al een zware test voor Gauff, want ook Zhang liet de hele wedstrijd geweldig tennis zien en dwong Gauff om meerdere malen tot het uiterste te gaan.

