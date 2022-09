De 22-jarige Tiafoe speelde sterk en kreeg Nadal in vier sets al op de knieën. “Ik ben meer dan blij, ik kan het niet geloven. Hij is een van de beste aller tijden. Ik speelde ongelooflijk tennis vandaag, ik weet echt niet wat er is gebeurd.”

“Ik serveerde sommige periodes heel goed. Mijn percentage op de eerste service was niet hoog, maar op de sleutelmomenten raakte ik ze wel.”

“Ik bewoog goed en was heel agressief. Je moet dan de balans vinden en soms wel veel risico nemen, anders blijf je rennen als een jojo”, analyseert Tiafoe na afloop.

Hoogtepunten Tiafoe - Nadal - US Open

Wilander onder de indruk

Eurosport-expert Mats Wilander is onder de indruk van de prestaties van de jonge Amerikaan. “Ten eerste is hij ongelooflijk slim. Daarnaast is hij fysiek heel sterk en serveert hij beter dan ooit tevoren. Daarmee verdient hij veel ‘gratis’ punten.”

“Hij is zo snel op de baan en hield vast aan zijn eigen tactiek vanaf het eerste tot het laatste punt. Tiafoe speelde een perfecte partij. Zijn forehand is een machtig wapen, hij was vandaag gewoon de beste en verdiende om te winnen”, zegt Wilander lovend.

Rublev volgende slachtoffer?

Frances Tiafoe neemt het in de kwartfinale op tegen Andrey Rublev. De Rus versloeg in zijn vierde ronde Cameron Norrie in drie sets.

Wanneer Tiafoe de nummer elf van de wereldranglijst weet te verslaan dan bereikt hij voor het eerst in zijn carrière de halve finale op een Grand Slam.

US Open US Open | “Weet niet wanneer ik terugkeer op de baan” – Nadal hint op rust na verliespartij 2 UUR GELEDEN