Swiatek kwam goed uit de startblokken tegen de Tunesische. Ze won de eerste drie games. Ondanks een verlies van haar servicegame was ze duidelijk de betere. Met haar ferme slagen liet ze Jabeur alle hoeken van de baan zien.

In het begin van de tweede set leek het dat een heel eenvoudige wedstrijd zou gaan worden voor Swiatek. Net als in set 1 kwam ze ook in de tweede set op 3-0 voorsprong. Ze kreeg drie kansen om op 4-0 te komen, maar dat liet ze na. Ze verloor daarna haar servicegame en Jabeur knokte zich terug in de wedstrijd.

Omslagpunt

Pas toen zagen we de Jabeur die in de halve finale Caroline Garcia met overtuigende cijfers aan de kant had gezet. Ze kon mee in de rally’s met de Poolse en wist met enkele tempoversnellingen langs de baan het publiek op de banken te krijgen.

De beslissing viel in de tiebreak van de tweede set. Net als de rest van de tweede set ging het gelijk op en de vrouwen hadden moeite om hun servicepunten te winnen. In de belangrijke laatste punten bleken de zenuwen van Swiatek toch beter bestand tegen de druk dan die van de Tunesische.

Wereldranglijst

Swiatek won dit jaar eerder Roland Garros, dat toernooi won ze overig ook in 2019. Dit is haar eerste Grand Slamzege op een niet-gravelbaan. Jabeur stijgt dankzij haar finaleplek naar de tweede plek op de wereldranglijst. Swiatek loopt met de titel nog verder uit op haar concurrenten op de wereldranglijst. De Poolse heeft met 10365 meer dan dubbel zoveel punten als de nieuwe nummer twee.

