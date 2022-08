Terwijl Van de Zandschulp zich opmaakte voor een ontmoeting met Mannarino, de nummer 45 van de ATP-ranglijst, in de halve finale van het toernooi in Winston Salem, was Brouwer druk met het afwerken van de kwalificatie voor de laatste Grand Slam van 2022.

Met succes. Hij verschafte zichzelf voor het eerst toegang tot het hoofdtoernooi en staat nu, net als Van de Zandschulp, in New York in de tweede ronde. Brouwer was begin april nog slechts de mondiale nummer 361, steeg ondertussen naar plek 181 en kan met een plek in de tweede ronde opnieuw punten bijschrijven.

Een plek in de tweede ronde werd niet direct verwacht, al had de loting als qualifier ook een stuk slechter kunnen uitpakken. Maar hij deed het volledig op eigen kracht door de Fransman regelmatig in rally’s op het verkeerde been te zetten en punt na punt binnen te halen. Mannarino werd er gek van en smeet diverse keren zijn racket weg.

De eerste echte tegenslag deed zich voor in de derde set, toen Brouwer een break voorsprong inleverde en weer van voor af aan moest beginnen. Zo gezegd, zo gedaan. Opnieuw brak hij door de service van Mannarino, waarna hij het op eigen service overtuigend afmaakte.

Drie Nederlanders door

Met Brouwer, Van de Zandschulp en Tim van Rijthoven staan er drie Nederlanders in de tweede ronde van de US Open. De net van een coronabesmetting herstelde Tallon Griekspoor redde het helaas niet. Ook niet onbelangrjk voor Van de Zandschulp, Van Rijthoven en Brouwer is dat ze al zijn verzekerd van 121.000 dollar aan prijzengeld

Brouwer speelt in de tweede ronde tegen David Goffin of Lorenzo Musetti.

