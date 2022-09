"Als ik in de buurt van Alcaraz was, zou het laatste waar ik over zou praten zijn dat als hij het toernooi wint, hij de nummer één wordt", vertelde John McEnroe exclusief aan Eurosport .

"Ik was nummer één toen ik net 21 werd. Dat was een geweldig moment", herinnert de Eurosport-expert zich, die tijdens zijn carrière zeven Grand Slam-titels won.

De Amerikaan heeft recht van spreken aangezien hij zelf 170 weken aan de top van de wereldranglijst stond. Als het Alcaraz lukt, dan zou de tiener vanaf aanstaande maandag nummer één zijn en Lleyton Hewitt overtreffen als jongste nummer één van de wereld. De Australiër was 20 jaar, acht maanden en 23 dagen oud toen hij op 19 november 2001 de toppositie in handen nam.

Casper Ruud en Rafael Nadal maken echter ook nog kans om de koppositie in het internationale mannentennis over te nemen van Daniil Medvedev, die na zijn nederlaag tegen Nick Kyrgios in de vierde ronde afscheid moet nemen van de nummer 1-positie.

Het Spaanse toptalent gaat in New York voor zijn eerste Grand Slam-titel van zijn nog prille loopbaan en treft vannacht een andere jonge sensatie in de persoon van Jannik Sinner.

Sinner won de laatste twee ontmoetingen met Alcaraz tijdens de finale van het ATP 250-toernooi in UMAG en tijdens de kwartfinale van Wimbledon, dus Alcaraz zal vannacht zijn beste spel moeten laten zien om de Italiaan af te troeven en nog steeds in de running te blijven voor de nummer 1-positie.

