US Open | "Heb iedereen in de steek gelaten" - Kyrgios teleurgesteld na uitschakeling in New York

Met zijn grijze hoodie en de pet achterstevoren verscheen Nick Kyrgios nonchalant als altijd op de persconferentie na zijn uitschakeling in de kwartfinale tegen Karen Khachanov .

Maar wat de Asutralier te zeggen had, was allesbehalve nonchalant. "Het is verwoestend, hartverscheurend. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die wilde dat ik zou winnen. Ik voel me rot en heb het gevoel dat ik zoveel mensen in de steek heb gelaten."

Ad

De Australiër hield het grootste deel van de persconferentie zijn hoofd naar beneden. De nederlaag tegen Khachanov kwam hard aan bij de man uit Down Under.

US Open US Open | "Heb het niet over de nummer 1-positie" - McEnroe geeft advies aan Team Alcaraz 19 MINUTEN GELEDEN

US Open | Favoriet Kyrgios kan het niet waarmaken tegen Khachanov en gaat in vijf sets onderuit

Vorm van zijn leven

De frustratie is begrijpelijk, gezien de uitgangspositie van Kyrgios. Hij verkeert al maanden in de vorm van zijn leven. Geen enkele speler heeft sinds Roland Garros meer wedstrijden gewonnen dan de nummer 25 van de wereld.

In de finale nederlaag op Wimbledon won hij de eerste set van Novak Djokovic en was hij heel dichtbij om zijn grote droom, een Grand Slam-titel, te verwezelijken, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de Servier. Op de US Open wilde hij nu "all the way gaan".

Daar stak Khachanov een stokje voor, en Kyrgios is zo sportief om de kwaliteiten van zijn opponent te erkennen. "Hij is een vechter en de beste serveerder die ik tijdens het toernooi heb gezien. Hij speelde gewoon goed in de grote punten", aldus Kyrgios.

US Open | Kyrgios sloopt direct na nederlaag tegen Khachanov diverse rackets

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | "Heb iedereen in de steek gelaten" - Kyrgios teleurgesteld na uitschakeling in New York EEN UUR GELEDEN