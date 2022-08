De voormalig nummer een van de wereld won de US Open in 2018 en 2020. Na haar overwinning van de Australian Open vorig jaar bleven de successen op Grand Slams echter uit. Ze kampte met mentale en fysieke problemen.

Osaka bereikte dit jaar nog wel de derde ronde in Melbourne, maar vloog er op Roland Garros al in de eerste ronde uit. Op Wimbledon ontbrak ze vanwege een achillespeesblessure.

Rugpijn

In New York kwam ze wel in actie, maar 100 procent fit was ze niet, gaf ze na afloop toe. Dit keer speelde een rugblessure haar parten. Tijdens het Canadian Open eerder deze maand moest ze hiervoor al in de eerste ronde opgeven.



"Ik had graag willen spelen zonder rugpijn", zei ze na afloop. "Ik kan pas sinds twee dagen weer serveren. Dus wat dat betreft ben ik blij hoe het vandaag ging. Natuurlijk, iedereen moet dealen met blessures. Maar voor mij spelen blessures dit seizoen wel een hele grote rol. Het is een heel zwaar jaar voor me."

Defensief

Over haar spel tegen Collins was ze niet tevreden. "Ik speelde te defensief. Ik vertrouwde te weinig op mijn forehand en dat was te zien aan mijn spel. Ik stond ook te veel op mijn achterste voet. Dus ik kan niet zeggen dat ik goed gespeeld heb. Maar ik heb wel alles gegeven."

"Ik vond het ondanks het verlies heel speciaal om hier te spelen. Ik ben erg dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Voor veel speelsters is meedoen aan de US Open een droom."

Aan de top blijven

Ondanks de blessures die haar teisteren blijft Osaka positief. "Het maakt mij ook sterker. Ik leer wat de zwakke plekken van mijn lichaam zijn en hoe ik daar wat aan kan doen. Tennis is een fysiek zware sport. Het is mijn taak om aan de top te blijven."

