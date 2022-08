In de aanloop naar het toernooi in New York verloor de negentienjarige Spanjaard in de derde ronde van het ATP-toernooi van Cincinnati van Cameron Norrie. In Montreal werd Alcaraz zelfs in de eerste ronde al uitgeschakeld door Tommy Paul.

Geen reden tot paniek volgens Schett. “We moeten hem misschien ook even wat rust geven. Hij heeft een fenomenaal seizoen gedraaid en heeft nog steeds maar negen wedstrijden verloren. Hij is zo jong, kan nog zoveel leren en ontwikkelt zich continu.”

Sterk in vijfsetters

Volgens de oud-tennisster staat Alcaraz er op de US Open straks weer gewoon. “Hij heeft een grote kans om ver te komen. Zeker in een wedstrijd van vijf sets wordt het heel lastig om tegen hem te spelen, want hij heeft heel veel energie.”

“Je kan hem niet afschrijven, omdat hij in zijn voorbereiding een paar keer heeft verloren. Hij is fysiek sterker geworden en hij is zo’n speler die je niet wilt treffen in het begin van het toernooi. Alcaraz is in staat om van iedereen te winnen”, besluit Schett.

