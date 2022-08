Terwijl Rafael Nadal en Novak Djokovic de Grand Slams min of meer onderling verdelen, is de teller van Federer blijven steken op twintig gewonnen majors. Nog altijd een duizelingwekkend aantal, maar de kans dat er eentje bijkomt, wordt per Grand Slam kleiner.

Federer is inmiddels 41 jaar oud en hoewel hij weer traint, is het zeer de vraag of hij een gehoopte comeback serieus vorm kan geven. Het spelen van de US Open van 2022 is nooit een serieuze optie geweest voor ‘King Roger’, die recent zelfs zijn ATP-ranking kwijtraakte, maar er zijn wel degelijk plannen.

Federer heeft toegezegd van de partij te zijn tijdens het spelen van de Laver Cup. De strijd tussen Team Wereld en Team Europa staat gepland voor 23-25 september en wordt georganiseerd in de O2 Arena, in Londen. Wie weet komen Federer en Nadal opnieuw samen in actie in het dubbelspel.

Federer krijgt een staande ovatie tijdens de Laver Cup 2021

Laver Cup

Stoppen lijkt nog niet direct aan de orde, maar wat Federer wel precies van plan is? Dat is de grote vraag, op zijn 41ste, herstellende van alweer een knie-operatie, zonder plek op de ATP-ranking… Het toernooi van Basel (24-30 oktober) heeft de komst van Federer bevestigd. Onder voorbehoud van een gezonde knie uiteraard.

“Ik hou ervan om te winnen, maar als je beseft dat je niet competitief meer kunt zijn, is het beter om te stoppen. Ik denk dat ik het tennis niet nodig heb . Ik kan ook gelukkig worden van kleine dingen. Als mijn zoon gekkigheid uithaalt bijvoorbeeld of als mijn dochter thuiskomt met een goed cijfer op school”, aldus Federer recent in een interview met het Algemeen Dagblad.

“Tennis is onderdeel van, maar niet mijn complete bestaan. Ik wil succesvol zijn en blijven, ben ook bereid om daar veel energie in te stoppen en misschien wel meer te geven dan te nemen, maar dat is ook mogelijk buiten de sport. Ik weet dat een topsportcarrière niet eeuwige duurt en dat is in orde.”

Tennis | "Je mist hem bij elk toernooi waar hij niet bij is" - McEnroe over Federer

McEnroe

Federer voelt dus dat het einde nadert, weet dat er meer is op de wereld dan alleen tennis en beseft dat hij niet eeuwig kan blijven winnen. Langzaam maar zeker sluit het gordijn, maar een toegift is zeker niet uitgesloten. Nog een laatste mooi moment. Het moment waarop Federer definitief stopt, is voor legende John McEnroe nog altijd een mysterie. Gaat hij op afscheidstournee of is het plots klaar?

“Dat is een ongekend vraagstuk, maar ik ben ook niet in staat om het antwoord te geven. Als ik terugkijk op hoe ik erin stond… ik hoefde niet iedereen uit te zwaaien, maar Roger verkeert natuurlijk in een heel andere positie dan ik. Het hangt van de persoon af. Wil je behangen worden met cadeaus en overladen met liefde… wie niet? Maar ik kan me ook niet voorstellen dat Roger erop zit te wachten om als 41-jarige potjes in de eerste of tweede ronde te verliezen”, analyseert McEnroe voor Eurosport

“Ik verwachtte eerst dat Roger zou afsluiten tijdens de Laver Cup of in Basel, maar hij heeft nu zelf toch gezegd dat hij hoopt volgend jaar ook nog te tennissen. Wie ben ik om te zeggen dat Federer moet stoppen? Hij moet lekker doen wat-ie wil.”

Parade

“Als Federer wil blijven tennissen en zelfs overweegt deel te nemen aan de Australian Open 2023, weet hij exact wat ervoor nodig is om op dat niveau serieus mee te doen. Hij gaat niet naar Melbourne om in de eerste ronde te verliezen. Het wordt interessant om te zien welke keuze hij maakt.”

“Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik weet wel dat Federer het mooiste tennis heeft gespeeld dat ik ooit heb gezien. Roger is het toonbeeld van klasse. We hebben tijdens de kampioenenparade op Wimbledon gezien hoeveel eer de fans hem betuigden. Die liefde kan hij elders ook ontvangen. Het is uiteindelijk aan Roger zelf. Hij moet lekker doen waar-ie zelf zin in heeft.”

