"Een geweldige wedstrijd van mijn kant. Ik zou de tactiek van mijn coach voor de volle 100% volgen", aldus een lachende Jabeur.

"Omdat ze zo'n dominante forehand heeft moest ik vaak haar backhand opzoeken. Ik wist dat ze veel ballen zou aanpakken, dus daar moest ik klaar voor zijn. Mijn coach had er na de wedstrijd niets op aan te merken, dus dat is mooi."

"Ze liep over van het vertrouwen dus ik moest haar vanaf het begin mijn wil opleggen. Dat heb ik de hele wedstrijd kunnen volhouden, dus daar ben ik erg blij mee."

US Open | Jabeur pakt door, na eindstrijd Wimbledon nu finaliste in New York

"Sta er beter voor"

"Ik denk dat ik er beter voorsta ten opzichte van de vorige finale die ik speelde op Wimbledon. Je leert van elke finale die je speelt en zeker als je in de Wimbledon-finale staat."

"Maar ook van de finales in Rome en Madrid heb ik veel geleerd. Ik heb er heel veel zin in en alles geven om aan het einde met de titel in mijn handen te staan.", aldus Jabeur.

