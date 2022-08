Williams liet gisteren in een interview aan Vogue weten dat ze het na de US Open voor gezien houdt met tennissen. Al spreekt ze liever niet van ‘stoppen’ of ‘pensioen’, maar gebruikt ze liever ‘transformatie’.

Ze zal die transformatie waarschijnlijk maken zonder dat ze het record van meeste grandslamtitels heeft.

Teveel over nagedacht

Op een persconferentie voor het toernooi van Toronto gaf Williams aan dat ze niet vaak aan dat record denkt. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat record niet zou winnen, maar normaal gesproken denk ik er niet vaak over na. Als ik in een finale zou staan van een Grand Slam, dan zou ik erover nadenken. Misschien heb ik er in het verleden wel teveel over nagedacht.”

Moeten winnen

“Ik geloof dat ik meer dan dertig Slams had moeten winnen”, zegt de jongste van de Williams’ zusjes. “Na mijn bevalling heb ik kansen gehad. Van een keizersnede en een longembolie ging ik naar een grandslamfinale. Ik speelde door terwijl ik borstvoeding gaf en speelde tijdens mijn postnatale depressie.

“Het lukte me niet, maar ik had het gemoeten, gewild, gekund. Ik speelde niet zoals ik kon of wilde. Toch is me dat 23 keer wel gelukt en dat is prima, eigenlijk is dat buitengewoon.”

“Ik moet tegenwoordig keuzes maken tussen mijn erelijst in het tennis en mijn familie. Dan kies ik voor het laatste.”

Beste van wereld

“Ook zonder het record van Court te verbreken is Williams de beste speelster aller tijden”, zegt Eurosport-expert Barbara Schett. De Oostenrijkse speelde regelmatig tegen de Amerikaanse en was onder de indruk van het spel van Williams. “Het was heel oncomfortabel om tegen haar te spelen. Ze slaat de ballen zo hard dat je te weinig tijd hebt om een goede bal terug te slaan. Ze is zo sterk, je kijkt echt tegen haar op. Ik herinner me nog goed dat ik 6-0 6-0 van haar verloor op Court Philippe Chatrier. (Roland Garros 2003 red.) Het was een voorrecht om tegen haar te mogen spelen.”

“Ik herinner me nog dat ik haar voor de eerste keer zag”, gaat Schett verder. Serena’s zus, Venus, was toen de beste beste van de wereld. “Venus zei altijd tegen ons: ‘Wacht maar totdat je mijn zusje ziet.’ Toen we voor het eerst Serena zagen spelen, konden we onze ogen niet geloven. Toen wist ik al dat ze veel zou gaan winnen, maar dat ze het spel zou domineren kon ik me toen nog niet voorstellen.”

Cijfers spreken voor zich

Andere Eurosport-expert Alex Corretja benadrukt nogmaals Serena’s dominantie door te wijzen dat ze op iedere ondergrond ijzersterk was. “Ze speelde buitengewoon tennis op alle ondergronden. Ik sta versteld van de cijfers. Ze won 855 wedstrijden in haar carrière en verloor er slechts 153. Deze statistieken laten zien dat iedere keer dat zij de baan betrad ze daar kwam om te winnen. Dat deed ze dan ook vaak.”

Corretja besluit: “Ik hoop dat ze een goede US Open heeft en dat ze een groot applaus krijgt.”

