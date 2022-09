Kostyuk zei na afloop tegen het Britse I News dat ze graag vooraf de mening van Azarenka over de situatie in Oekraïne had gehoord. "Ze is nooit naar mij toe gekomen om het hierover te hebben. Ik denk dat het daarom op dit moment niet goed is om haar een hand te geven. En dat is mijn eigen beslissing."

"We hadden een goede partij, begrijp me niet verkeerd", voegde de Oekraïense eraan toe. "Ze is een geweldige speelster. En daar heb ik respect voor. Maar dat staat helemaal los van het menselijke aspect."

Niet samen gesproken

Azarenka zei op de persconferentie na afloop het niet meer dan logisch te vinden dat ze samen niet over de oorlog hebben gesproken. "We hebben nooit samen getraind of gepraat. Ik weet wie ze is, maar daarbij houdt het op. Ik bespreek de situatie in Oekraïne, maar wel met mensen die ik ken."

"Ik was verrast dat ze mij geen hand wilde geven. Ik doe dat altijd. Maar ik kan niemand dwingen om het te doen. Ik vind het op dit moment ook niet het belangrijkste in de wereld."

Helpen

De winnares van de partij (6-2, 6-3) zegt dat ze juist een maatschappelijke rol kan spelen op de US Open. "Ik kan hierdoor mensen helpen aan geld en geef kinderen kleren die ze nodig hebben. Dat vind ik belangrijker. En als Marta met mij wil praten dan doen we dat. Ik sta ervoor open om naar haar te luisteren. Wederzijds begrip is op dit moment het allerbelangrijkste."

"Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt in de wereld", besluit Azarenka. "Maar we zijn allemaal mensen en die moet je ook op die manier behandelen."

