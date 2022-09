Een belangrijke reden voor die eventuele break is het aanstaande vaderschap van Nadal. Hij verwacht samen met zijn vrouw Mery Perello binnenkort een eerste kind.

De voorbereiding van Nadal werd flink verstoord doordat zijn vrouw vlak voor de US Open tijdelijk opgenomen werd in het ziekenhuis vanwege complicaties met de zwangerschap.

Ad

Nadal lijkt zich na zijn uitschakeling om die reden even niet op het tennis te willen focussen. “Ik weet niet wanneer ik terug op de baan kom. Als ik mentaal weer klaar ben voor de competitie, dan sta ik weer op de baan.”

US Open US Open | Tiafoe zorgt voor daverende verrassing en schakelt topfavoriet Nadal uit 12 UUR GELEDEN

Kritisch blijven

De 22-voudig Grand Slam-winnaar toont zich zelfkritisch na zijn uitschakeling in New York. “Het was zeker niet de ideale voorbereiding, maar aan de andere kant ging het de goede kant op.”

“Ik moet geen excuses zoeken en kritisch op mezelf blijven. Dat is de enige manier om beter te worden. Ik heb goed getraind voor de US Open, maar toen het toernooi begon, ging mijn niveau omlaag. Er zijn een hoop dingen gebeurd de laatste maand, maar dat maakt niet meer uit.”

Niet meer snel en jong

De 36-jarige Nadal geeft na zijn verliespartij de complimenten aan Tiafoe. “Het verschil was duidelijk, ik speelde een slechte wedstrijd en hij een hele goede. Ik was niet snel genoeg in mijn bewegingen en kon hem niet terug dringen.”

“Bij tennis is positionering cruciaal. Als dat niet lukt dan moet je snel en jong zijn en dat ben ik niet meer, dus mijn passing moet beter zijn. Hij speelde met de juiste overtuiging, dus ik kan hem alleen maar feliciteren.”

US Open | Bekijk in samenvatting hoe Nadal geen antwoord heeft op slagen Tiafoe

Tweede kwartfinale Tiafoe

Frances Tiafoe neemt het in de kwartfinale op tegen de Andrey Rublev. De Rus versloeg in zijn vierde ronde Cameron Norrie in drie sets.

Het is de tweede keer in zijn carriere dat de jonge Amerikaan de kwartfinale op een Grand Slam bereikt. Opvallend genoeg werd Tiafoe tijdens de Australian Open van 2019 in die kwartfinale uitgeschakeld door Rafael Nadal.

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Kyrgios juicht te vroeg ondanks geslaagde lob in dubbelspel EEN UUR GELEDEN