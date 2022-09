Voor de Tunesische is het de beste prestatie ooit op de US Open. De finaliste van Wimbledon kwam nooit verder dan de derde ronde in New York. Door haar halve finaleplek stijgt ze mogelijk naar de tweede plek op de wereldranglijst.

Jabeur had het niet makkelijk tegen Tomljanovic, die eerder dit toernooi nog Serena Williams uitschakelde. De Australische vocht hard voor de punten en ging in de rally’s lang mee met de harde slagen van Jabeur. Op haar eigen service had ze het alleen lastig. 9 dubbele fouten waren net te veel tegen de sterke Jabeur.

Ad

WAAR KIJK JE?

US Open US Open | Favoriet Kyrgios kan het niet waarmaken tegen Khachanov en gaat in vijf sets onderuit 9 MINUTEN GELEDEN

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Kyrgios sloopt direct na nederlaag tegen Khachanov diverse rackets 29 MINUTEN GELEDEN