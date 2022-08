“Ik was aan het trainen toen ik de loting hoorde. Ik was zeker verrast, maar ook een beetje teleurgesteld. We gunnen elkaar een goed toernooi en hadden elkaar liever een paar rondes later tegengekomen”, vertelt Kokkinakis in New York aan Eurosport.

Volgens Kokkinakis kijkt Kyrgios uit naar de ontmoeting met zijn jeugdvriend. “Het wordt een interessante pot. Laten we vooral plezier hebben en een goede pot spelen; zei Nick net tegen me. Ik denk dat het inderdaad interessant gaat worden, de sfeer wordt top.”

Ad

‘Special K’s’

US Open US Open | Speelschema dag 2 - Griekspoor hoopt tweede ronde te bereiken, Raducanu terug in New York 39 MINUTEN GELEDEN

Het is al een hele poos geleden dat de landgenoten tegenover elkaar stonden. De laatste ontmoeting dateert uit het jaar 2014, toen won Kyrgios met 6-1 6-3 tijdens een challenger in Savannah. ‘The Special K’s’, zoals ze genoemd worden door de Australische media, staan liever zij aan zij. Eerder dit jaar wonnen Kyrgios en Kokkinakis samen het dubbeltoernooi op de Australian Open. De Australiërs vormen een vast duo in het dubbelspel, ook tijdens deze US Open.

Kokkinakis: “Dat maakt het wel nog wat vreemder, maar we ontlopen elkaar zeker niet hoor. We praten continu, op dat gebied verandert er niks. We beledigen elkaar nog steeds in de kleedkamer en sturen elkaar de meest random dingen op Instagram.”

AusOpen | Kyrgios en Kokkinakis doen het ongelooflijke door het dubbelspel te winnen

Machtige service

Tijdens de onderlinge ontmoeting vreest Kokkinakis vooral de opslag van zijn vriend. “Het is absoluut niet gemakkelijk om terug te slaan. Als je ziet hoeveel moeite Djokovic had met de service van Nick in de finale van Wimbledon, dan wordt dat zeker de grootste drempel. Ik schat mezelf net iets onder Djokovic”, grapt de Australiër.

“Het wordt lastig, Kyrgios is de meest competitieve speler die ik ken op de baan. We kennen elkaar extreem goed. Hij brengt een circus mee, waar hij ook speelt. Ik ga gewoon proberen om uit te vinden wat het best voor mij gaat werken. Hij gaat veel grapjes maken, maar ik weet niet hoe dat gaat uitwerken op de wedstrijd.”

Wimbledon | “Ze heeft 700 drankjes op!” - Kyrgios stoort zich in finale aan irritante fan

Winnen werkt helend

De carrière van Kokkinakis in het enkelspel zit na een periode met veel blessures eindelijk weer in de lift. De Australiër is gestegen naar plek zeventig op de wereldranglijst en met een goede prestatie in New York kan hij zijn carrièrerecord van plek 69 verbreken.

“Winnen heelt alles. Ik heb misschien nog nooit zo’n lange periode achter elkaar getennist, maar dat is juist waar ik nu een beetje mee strijd. Ik heb moeite om elke dag weer gemotiveerd te blijven en de balans te vinden tussen het spelen en rusten.”

ATP Adelaide | Kokkinakis pakt eerste toernooizege in eigen huis

Haat-liefdeverhouding

Kokkinakis vertelt dat hij eigenlijk een haat-liefdeverhouding heeft met de tennissport. “Om eerlijk te zijn, soms houd ik van het tennis, maar soms haat ik het ook. Er zijn dagen dat ik van de competitie houd, maar er zijn ook dagen dat ik denk; dit vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk, ik zou liever een normale baan hebben.”

“Je moet oppassen als je iets gaat drinken, je denkt altijd na over je voeding, je moet zorgen dat je genoeg slaap hebt. Dat brengt veel stress met zich mee, sommigen mensen houden daarvan en sommige haten het. Ik zit daar ergens tussenin.”

Van jeugdwedstrijd tot vol stadion

Voor nu focust Kokkinakis zich vooral op de US Open. De 26-jarige tennisser kwam in 2019 al eens tot de tweede ronde in New York. Als hij die prestatie wil verbeteren, moet hij dus eerst zijn maatje Kyrgios verslaan.

“Het wordt een rare dynamiek. We speelden voor het laatst tegen elkaar in de junioren en nu is het opeens op een Grand Slam in een vol stadion. Ik weet het niet, het gaat raar voelen”, sluit Kokkinakis af. De wedstrijd tussen de vrienden staat maandagnacht gepland, de verwachte begintijd is 02:15 uur.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Sandgren haalt hard uit naar toernooiorganisatie na uitsluiting Djokovic 2 UUR GELEDEN