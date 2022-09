Nog voor zijn twintigste verjaardag staat het Spaanse toptalent met een Grand Slam-trofee in zijn handen. In een spannende finale versloeg Alcaraz de Noor Casper Ruud uiteindelijk met 6-2, 2-6, 7-6 6-3.

Na afloop is Alcaraz blij, maar ook ambitieus. “Hier heb ik van gedroomd als kind. Het is iets waar ik heel hard voor heb gewerkt samen met mijn team en mijn familie. Voor nu ga ik genieten van dit moment, maar tuurlijk ben ik hongerig naar meer. Ik wil jaren in de top blijven.”

Uitputtingsslag

Alcaraz kende een zwaar toernooiverloop met negentien sets in zijn laatste vier partijen. De Spanjaard stond daarmee het hele toernooi 23 uur en 39 minuten op de tennisbaan, een nieuw record voor de US Open.

Na de finale geeft Alcaraz toe dat de vermoeidheid wel aanwezig was. “Ik was wel een beetje moe. Alleen ik zeg altijd dat er tijdens een finale op een toernooi geen tijd is om moe te zijn. Je moet alles geven wat je in je hebt en dat is ook weer iets waar ik heel, heel hard aan heb gewerkt.”

Denken aan familie

Dat familie een belangrijk onderdeel is in het leven van Alcaraz bewijst hij na afloop van de finale. De Grand Slam-winnaar is tot tranen geroerd wanneer hij over zijn familieleden verteld.

“Mijn moeder en mijn opa zijn hier vandaag niet. Een groot deel van mijn familie is hier wel, maar een aantal konden niet komen om de finale te kijken. Ik dacht tijdens de wedstrijd veel aan hen.”

Nieuwe nummer een

De finale tussen Alcaraz en Ruud was eveneens een gevecht om de leiding in de ATP-ranking. Voor Alcaraz is die nieuwe status iets heel bijzonders. “Naast het winnen van een Grand Slam was nummer een worden op de wereldranglijst ook een droom van mij.”

De Noor Ruud moet genoegen nemen met een tweede plaats in New York en ook met een tweede plaats op de nieuwe ranglijst. “Vandaag was een speciale avond, we wisten wat er op het spel stond en het is mooi dat de finalisten de nummer een en twee van de wereld zijn."

"Natuurlijk ben ik ook teleurgesteld, maar nummer twee van de wereld is nog niet zo slecht", toont Ruud zich toch tevreden.

Trotste coach

Juan Carlos Ferrero, voormalig nummer een van de wereld en coach van Alcaraz, kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst. “Ik heb het doel om hem op het hoogste niveau te krijgen in het tennis.

Ferrero is voorzichtig met de vergelijkingen met de ‘grote drie’. “Uiteraard wordt het heel lastig om te bereiken wat Federer, Nadal en Djokovic hebben bereikt in onze sport. We hebben het over 22 Grand Slams, hij heeft er nu een. Maar wie weet, alles wat we moeten doen is het proberen.”

