Een wedstrijd als deze wil ik nooit meer meemaken”, zei Kyrgios in de persconferentie na de wedstrijd. “Ik heb me nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld op de baan. Dit voelde echt niet goed. We hebben zoveel met elkaar meegemaakt op de baan en hebben enorm veel respect voor elkaar.”

Kyrgios legt uit dat Kokkinakis een vriend voor hem is geworden. “We zijn door moeilijke tijden heen gegaan als hij of ik me slecht voelde. We hebben elkaar beter zien worden. Hij heeft altijd naar me omgezien. Om hem daar te zien staan vechten ondanks zijn blessures was heel lastig.”

Ook Kokkinakis vond het lastig om tegen zijn vriend te tennissen. “Vijf minuten voor de wedstrijden stuurde hij me nog een meme naar me toe. Als je dan de baan op stapt is het moeilijk om jezelf op te peppen. Je doet wel je best, maar dat vuur van binnen ontbreekt. Het voelde voor mij een beetje als een trainingswedstrijdje. Dat is frustrerend want ik weet dat ik beter kan.”

Uitslag

Kyrgios won de wedstrijd tegen zijn boezemvriend zonder veel problemen: 6-3 6-4 7-6(4). Ondanks zijn relatief lage ranking, Kyrgios is als 23e geplaats, wordt Kyrgios gezien als een van de dark horses op de overwinning. De Australiër bereikte op Wimbledon de finale en

