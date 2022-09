Vijf matchpoints hadden ze nodig, maar het Nederlands-Britse duo staat voor het eerst in deze samenstelling in de finale van een Grand Slam. Koolhof bereikte twee jaar geleden in New York ook al de finale, maar deed dat met zijn toenmalige dubbelpartner Nikola Mektic uit Kroatië.

De 33-jarige Nederlander wil de prestatie van dat jaar graag verbeteren, hij verloor die finale samen met Mektic in twee sets van Pavic en Soares.

Officieus WK

US Open US Open | Swiatek voor het eerst in Grand Slam-finale op andere ondergrond dan gravel 2 UUR GELEDEN

Het duo Koolhof/Skupski is bezig aan een ijzersterk seizoen. De twee wonnen dit jaar reeds zes toernooien op de Tour en hebben zich verzekerd van een plaats bij de ATP Finals in november.

In Turijn gaan de beste spelers van het seizoen in het enkel- en dubbelspel met elkaar de strijd aan. Het wordt ook wel het 'officieuze wereldkampioenschap' genoemd.

Britse tintje in finale

In de finale komt Skupski een landgenoot tegen. Het Brits/Amerikaanse duo met Joe Salisbury en Rajeev Ram won hun halve finale moeizaam met 7-5, 4-6, 7-6(6) van Juan-Sebastian Cabal en Robert Farah.

De finale staat vrijdagavond op het programma, rond 18:00 uur Nederlandse tijd.

