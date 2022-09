US Open | Koolhof samen met partner Skupski in dubbelfinale onderuit tegen Ram/Salisbury

Rajeev Ram en Joe Salisbury slaagden erin om hun titel in New York te prolongeren. Het leek er in de eerste set op alsof ze meer moeite hadden om hun servicegames te winnen en in de tiebreak stond een stand van 1-4 op het bord, maar toen werd een tandje bijgeschakeld.

Ook in de tweede set slaagde Koolhof/Skupski er niet in om een voorsprong vast te houden. De Nederlander en Brit plaatsten de eerste break, maar leverden vervolgens zelf direct hun service in. Daarna moest twee keer geserveerd worden om in de wedstrijd te blijven en dat liep de tweede maal fout.

Ram/Salisbury sloeg toe op het eerste matchpoint en toen was het gedaan, waarmee de tweede nederlaag voor Koolhof in een US Open-finale een feit was. Koolhof won eerder dit jaar wel het gemengd dubbel tijdens Roland Garros. Dit deed hij samen met Ena Shibahara.

