Krejcikova en Siniakova moesten er in de finale hard voor werken tegen McNally/Townsend. De eerste set ging zelfs verloren, maar daarna werd orde op zaken gesteld: 3-6 7-5 6-1. Daarmee werd ook een vinkje gezet achter de US Open, waarmee de erelijst compleet is.

Het had zelfs nog iets mooier kunnen zijn, ware het niet dat deelname aan Roland Garros eerder dit jaar werd gekortwiekt door een positieve coronatest van Krejcikova. Het graveltoernooi werd echter in 2018 en 2021 al eens gewonnen, waarmee het plaatje alsnog compleet is.

Ad

Krejcikova

US Open US Open | Krejcikova en Siniakova scoren in New York langverwachte Career Slam 35 MINUTEN GELEDEN

Ook Wimbledon was voor aanvang van dit seizoen al eens gewonnen, wat het totaal aantal gewonnen Grand Slams naar zes tilt. De twee pakten al hun dubbeltitels samen, al speelde Siniakova voorheen met Lucie Hradecka en stond ze daarmee ook eens in de finale van de US Open. Die finale ging verloren.

Krejcikova won ook een keer het enkelspel van Roland Garros, waarmee ze zelfs nog een streepje voor heeft op haar dubbelpartner. Siniakov heeft een vierde ronde in Parijs (2019) als beste resultaat staan in de singles.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Liveblog en speelschema dag 14 - hoe laat begint finale Alcaraz-Ruud? Ook oranje tintje 10 UUR GELEDEN