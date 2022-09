US Open | Kyrgios juicht te vroeg ondanks geslaagde lob in dubbelspel

Kyrgios raakte het spoor een beetje bijster na het verliezen van een gewone tiebreak aan het einde van de tweede set, maar het duo uit Australië knokte zich in de derde set terug van een achterstand. Een match tiebreak moest de beslissing brengen het duo Glasspool/Heliovaara.

Na een geslaagde lob werd de stand 6-8 in het voordeel van Kyrgios en Kokkinakis, die nog twee punten nodig hadden voor de winst. Het publiek reageerde uitzinnig op de geslaagde lob van Kyrgios, die er een vrij bijzondere manier van juichen op nahield.

Baanhelft

Behalve juichen op bijzondere wijze bleek vooral de timing niet helemaal juist, want de volgende vier punten gingen verloren en toen was het einde verhaal voor de winnaars van de Australian Open. Voor Kyrgios resteert nog het enkelspel, waarin hij de kwartfinale bereikte.

Kyrgios bereikte de laatste acht door Daniil Medvedev in vier sets te verslaan. Tijdens de partij tegen Medvedev gaf Kyrgios zomaar een punt weg door over te steken naar de baanhelft van de Rus, terwijl dit niet is toegestaan. Kyrgios kwam daardoor niet op breakpoint… waarna Medvedev de game simpel naar zich toetrok.

Idioot

“Ik kwam over als een idioot. Ik dacht eigenlijk dat het mocht, maar de beelden gaan nu de hele wereld over”, merkte Kyrgios later op over zijn onhandige actie. Het is nog niet bekend hoezeer hij baalt van het te vroeg juichen in het dubbelspel.

