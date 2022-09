Kyrgios had het punt al min of meer binnen, want de bal waarmee Medvedev de meubelen probeerde te redden zou nooit meer op de helft van de Australiër stuiteren, maar hij liep zichzelf in al zijn enthousiasme letterlijk en figuurlijk voorbij.

De als 23ste geplaatste Kyrgios plukte de bal uit de lucht, maar deed dit voorbij het net, op de helft van Medvedev, waardoor het geen 30-40 maar 40-30 werd. Kyrgios realiseerde dit zelf pas toen hij Medvdev zag gebeuren naar de umpire, die al de juiste stand omriep vanwege de gemaakte overtreding.

Kwartfinale

Het publiek was het er niet helemaal mee eens, terwijl Kyrgios zelf vooral leek te balen en – zeker voor zijn doen – de rust en kalmte wist te bewaren, al kon hij niet voorkomen dat Medvedev een klap later verzekerd was van gamewinst en was ontsnapt uit een spannende situatie.

Medvedev won deze slag, maar de partij ging uiteindelijk in vier sets naar de zeer sterk spelende Kyrgios waarmee de Rus zijn status verliest als nummer één van de wereld . Het schema ligt nu open voor Kyrgios, die in de kwartfinale stuit op Karen Khachanov.

